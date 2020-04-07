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سيرين عبد النور: "دخيلكن بدي اشتغل وسافر"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة سيرين عبدالنور، عن اشتياقها للخروج من المنزل، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سيرين، على الصورة قائلة:"بوقت يللي تصورت فيها هالصورة كنت قول شو عبالي ضل بالبيت وما سافر ولا اشتغل بدي ارتاح !!! طيب اليوم العكس دخيلكن بدي اشتغل وسافر وصور وغني طلعوني من البيت انفصام خليك بالبيت".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بكرا احلى وحنتذكر هالمرحلة بكل تفاصيلها السلبية والايجابية" وأضاف آخر"الله يعدي هالايام على خير ونرجع لحياتنا".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، أغنية "ليلة"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج جاد شويري.

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