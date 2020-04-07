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دعمت جميع الدول.. مواقف الإمارات في التعامل مع أحد أخطر تحديات البشرية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:08 ص
بن زايد
بن زايد
وكالات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثوابت دولة الإمارات الراسخة في تأكيد نهجها المرتكز على القيم ودعم جميع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة إيماناً منها بوحدة المصير الإنساني.

 

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية، عن الشيخ محمد بن زايد، قوله لم تتوقف دولة الإمارات يوماً عبر تاريخ الدولة المشرف في التعبير عن قيمها وخصال مجتمعها النبيلة.

 

وشدد بن زايد، على التضامن مع جميع دول وشعوب العالم خاصة خلال هذا الظرف العصيب من تاريخ العالم جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد"، وبيّن سموه خلال اتصالات هاتفية مع كل من فخامة رئيس غينيا وفخامة رئيس قيرغيزستان ومعالي رئيس وزراء النيبال، أهمية توحيد الجهود العالمية والتنسيق الدولي لمواجهة "الفيروس" وتداعياته خاصة من ناجية وضع حد للخسائر البشرية بالقول: "توحيد الجهود ومضاعفة التنسيق والعمل المشترك بين دول العالم أهم وسائل القضاء على الفيروس".

 

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن بن زايد آل نهيان أكد مواقف الدولة الهادفة لتعزيز الأخوة الإنسانية وهي الأساس في جهود الدولة ومواقفها ومساعيها لمواجهة أحد أخطر تحديات البشرية في ظل الظروف الصعبة على العالم أجمع.

 

وأضافت الصحيفة: "لقد بينت التجربة الصعبة التي تعانيها أغلب دول العالم، مواقف الإمارات وقيادتها الرشيدة في التعامل مع أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية منذ قرابة الـ100 عام، وبينت أن القيم والأصالة والإحساس بالآخر ومد يد العون لم تكن يوماً إلا أساساً ثابتاً تبرهن من خلاله الدولة على عمق إيمانها بكل ما يجمع الإنسانية ويربط بينها، وهو ما يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تأكيده دائماً وفي مختلف المناسبات، خاصة من خلال مباحثاته مع قادة ورؤساء الدول وصانعي القرار، وهو تجسيد لقيادة سموه التاريخية للجهود الساعية لتعزيز التكاتف في مواجهة "كورونا"، والذي يلاقى تثميناً وارتياحاً واسعاً لما تمثله مواقفه ومبادراته التي لا تتوقف في دعم الجهود الخيرة التي تضع الإنسان وسلامته فوق كل اعتبار داخل وخارج الوطن.

 

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