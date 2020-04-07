نادية الجندي تطرح البرومو الأول لمسلسل "سكر زيادة"

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شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها بالرومو الأول لمسلسلها الذي يحمل اسم "سكر زيادة" الذي تشارك به الموسم الرمضاني القادم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نادية، على البرومو قائلة:"برومو مسلسل سكر زيادة علي قناة دبي في رمضان إن شاء الله يارب أكتب لنا النجاح والتوفيق ⁦إنتاج صادق الصباح انور صادق صباح إخراج وائل احسان تأليف امين جمال ابراهيم محسن احمد ابو زيد".



ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اتمنى للمسلسل كل التوفيق" وأضاف الفنانة راندا البحيري"مبروك يا نجمة الجماهير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الف مبروك يا حبيبتي اكيد هيكسر اكيد بوجودك".