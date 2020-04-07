Advertisements

نادية الجندي تطرح البرومو الأول لمسلسل "سكر زيادة"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها بالرومو الأول لمسلسلها الذي يحمل اسم "سكر زيادة" الذي تشارك به الموسم الرمضاني القادم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نادية، على البرومو قائلة:"برومو مسلسل سكر زيادة علي قناة دبي في رمضان إن شاء الله يارب أكتب لنا النجاح والتوفيق ⁦إنتاج صادق الصباح انور صادق صباح إخراج وائل احسان تأليف امين جمال ابراهيم محسن احمد ابو زيد".

ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اتمنى للمسلسل كل التوفيق" وأضاف الفنانة راندا البحيري"مبروك يا نجمة الجماهير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الف مبروك يا حبيبتي اكيد هيكسر اكيد بوجودك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبيلة عبيد ونادية الجندي مسلسل سكر زياده سكر زيادة البرومو الأول

أخبار تهمك

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 17 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سعد الهلالي يوضح حكم صيام رمضان في ظل انتشار كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مسؤول بريطاني يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 21 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

منظمة الصحة العالمية تنشر نصائح جديدة لمصابي كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق التكييف؟.. طبيب يجيب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ حوالي 3 ساعات

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تعلن عن الاسم الجديد لمسلسل"نساء من ذهب"

وفاء عامر تطرح البرومو الأول لمسلسل "بنات موسى"

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز

حسن الرداد يطرح البرومو الأول لمسلسل "شاهد عيان"

فضل شاكر يطرح برومو "بتوحشيني"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

08:41 ص

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

08:47 ص

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر