سمير صبرى: "كورونا عقاب من ربنا للشعوب اللى نسيت الإيمان والإلتزام"

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حرصت الإعلامية بوسى شلبي على زيارة الفنان سمير صبري للاطمئنان عليه، ومعرفة يومياته خلال الحظر المنزلي،كما شاركت متابعيها تفاصيل ذلك اللقاء،من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرها الاثنان وهما مُرتديان للكمامات، وقالت بوسى شلبي في الفيديو: "احنا قبل الحظر، أنا حبيت أجي اطمن على الفنان الكبير الأستاذ سمير صبرى، وأشوف يومه فى الحظر شكله إيه، وعلشان عارفة إنه لوحده فحبيت أجي وأشوفه، زي ما بكون لوحدي وجيراني بيطمنوا عليا".



بينما قال سمير صبري: "يا بوسي أنا ضد إنك تقولى إنك قاعدة لوحدك فى البيت، مع احترامى لغنوة عفاف راضي، لأن الإنسان ممكن مايكونش لوحده من غير حظر، سواء مع كتبه أو مذكراته وأبحاثه، والرياضة، مع البحث فى البيت عن تغير شكل أوضة، علشان يحس أنه عمل حاجة جديدة".



وأضاف سميري صبري قائلًا: "أنا ياما مريت على محن مرت بيها مصر، سواء حروب أو الزمن الأسود اللى كنا فيه أيام حكم الإخوان، كل النكبات اللى مرينا بيها، كان الشعب المصري، فارض إرادته وقوى وملتزم بتعليمات الدولة له، النهاردة أنا فخور بدور الدولة فى حماية المواطن".



وأشاد سمير صبري بمجهودات الدولة، حيث قال أن الدولة عامله شغل هايل، بتطهر الأماكن، وبتراجع اللى بيخرج من منزله فى وقت الحظر ومحاسبته، أنا مابقولش الناس ماتنزلش وتركب مواصلات عامة،اركب المواصلات بس حط كمامة، أو منديل ورق وحطه على بوقك، ولكن الدولة ماينفعش تلزمنا بتعليمات وإحنا مانعملهاش، لأن إحنا فى حرب،وكل مواطن هو جندي للدفاع عن الوطن".



واختتم سمير صبري كلامه قائلًا: "الشرطة تبذل المستحيل من أجل حمايتنا من هذا الوباء اللعين، العقاب الإلهى على الشعوب التي نسيت الإيمان والالتزام، والمحبة والتسامح، إن شاء الله أنا عندي أمل، بالالتزام بكل التعليمات سننتصر وستعود مصر كما كانت دائما منتصرة، ومحروسة بإذن الله".