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ارتفاع الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
رويترز
شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد المال عالميا بشأن انحسار عدد وفيات كورونا في البلدان التى ينتشر فيها المرض بصورة كبيرة.


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.7 بالمئة بحلول الساعة0917 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى في نحو شهر، في الوقت الذي يشير فيه حكام عدد من الولايات الأمريكية الأشد تضررا إلى أن التفشي ربما وصل لمرحلة استقرار.

وقفزت الأسهم الإسبانية 2.2 بالمئة مع تباطؤ الوفيات جراء الإصابة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي يوم الثلاثاء ما دفع الحكومة لدراسة تخفيف تدريجي لإجراءات وقف الأنشطة في أنحاء البلد.

ستوكس 600 مرتفع أكثر من 22 بالمئة منذ نزله لأقل مستوى في ثمانية أعوام في مارس آذار، لكنه يظل منخفضا بما يزيد على 24 بالمئة عن ذروة فبراير شباط حين أدى التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد إلى توقف أنشطة الأعمال.

وأصبحت تاليس الفرنسية يوم الثلاثاء أحدث شركة كبيرة تقلص توزيعاتها وتعلق توقعات الأرباح، لكن أسهمها صعدت 1.8 بالمئة بعد أن قالت إنها وقعت تسهيلا ائتمانيا جديدا بملياري يورو (2.17 مليار دولار) لتدعيم السيولة.


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