ضبط 5 أشخاص لسرقتهم صيدليا بالإكراه في القاهرة

"تعبان يا دكتور وحاسس بدوخه عاوزين علاج بسرعه"... بتلك الكلمات أحتال 5 أشخاص علي صيدلي بغرض سرقته والإعتداء عليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، من صاحب صيدلية كائنة دائرة القسم، بأنه حال تواجده بالصيدلية محل عمله حضر إليه 4 أشخاص، وإدعوا شعور أحدهم بحالة إعياء وطلبوا منه إحضار بعض الأدوية له، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهم بإشهار سلاح نارى كان بحوزته وتهديده، وإستولوا على (مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب " - هاتف محمول - هارد ديسك)، ولاذوا بالفرار مستقلين مركبة "توك توك".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "توك توك" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، كما ضُبط بحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت و4 طلقات صوت "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بسرقته بالإكراه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





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وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس بقصد الإتجار.





وجاء ذلك في أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.





وتمكنت من ضبط 4 "لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جراما، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (2194) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (889) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (85) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (7) دراجات نارية مخالفة.



