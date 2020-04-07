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رمضان صبحي يرفض الاعتذار على اشتباكات التتش

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
رفض رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التقدم باعتذار إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وذلك بعد أزمة اللاعب الأخير مع السنغالي آليو بادجي.

وتدخل عدد من المقربين من اللاعب رمضان صبحي، للتقدم باعتذار إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بعد التطاول عليه، على خلفية أزمته مع السنغالي بادجي.

وأكد رمضان صبحي أنه يرفض الاعتذار لسيد عبدالحفيظ، بسبب عدم التوجه له لفظًا نهائيًا إلا بعدما تعرض للاستفزاز منه بشكل رسمي.

وقام رمضان صبحي بتبادل الإعتذار مع بادجي إلا أنه رفض تمامًا فكرة الإعتذار لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، الذي وقع غرامة مالية عليه.

وباتت أيام رمضان صبحي داخل القلعة الحمراء معدودة للغاية بعد الأزمة التي أفتعلها اللاعب مع سيد عبدالحفيظ، بالإضافة إلى مغالاة النادي الإنجليزي في قيمة بيع رمضان صبحي.

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