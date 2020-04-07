إحساس جديد "نانسي عجرم تشارك جمهورها عزف الكامنجا لأغنيتها"

Advertisements

نشرت الفنانة نانسي عجرم فيديو وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام" لوصلة عزف على الكامنجا لأغنيتها إحساس جديد"، على يد بشار إدريس.



وعلقت "نانسي" على الفيديو قائلة: " تحفة أغنية إحساس جديد بعزف بشار إدريس" "amaster piece ehsas geded song covered by bashar edres"".



وفى سياق آخر تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس إسم المسلسل وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم





يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثة في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولتة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبي.



