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ملكة بريطانيا تشيد بجهود العاملين في المجال الصحي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
احتفلت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية بيوم الصحة العالمي من خلال الإشادة بالدور "المهم للغاية" الذي يقوم به العاملون في مجال الصحة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

قالت في بيان: "في أوقات الاختبار، غالبًا ما نلاحظ أن أفضل ما في الروح البشرية يأتي في المقدمة ؛ إن التفاني في خدمة عدد لا يحصى من الممرضات والقابلات والعاملين الصحيين الآخرين، في هذه الظروف الأكثر تحديا، هو نموذج يحتذي به لنا جميعا ".

وأوضحت الملكة إنها ترسل "تقديرها الدائم وتمنياتها الطيبة" إلى جميع العاملين الصحيين "لالتزامهم واجتهادهم".

وتأتي تعليقاتها بعد خطاب نادر متلفز يوم الأحد دعت فيه إلى الوحدة في مواجهة الوباء.

وكان نجل الملكة ووريثها الأمير تشارلز، البالغ من العمر 93 عامًا، قد اظهر نتائج ايجابية للفيروس التاجي الشهر الماضي، وقضى بعض الوقت في عزلة ذاتية نتيجة لذلك، لكنه تعافى منذ ذلك الحين.

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