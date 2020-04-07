"مكبلة الأيدي".. ضبط 3 متهمين قتلوا مسنة بالقاهرة

"احنا من شركة الغاز عاوزين نقرأ العداد".. لم تكن تعلم مسنه تعيش وحيدة، أن تلك الكلمات هي أخر ما تسمعه قبل قتلها علي أيدي تلك العصابة.





وكشف أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفاة داخل مسكنها بدائرة القسم.





بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.





وبسؤال جارة المتوفية قررت بأنها حال تواجدها صحبة المجنى عليها بالشقة سكنها للإطمئنان عليها قررت لها المتوفاة بحضور شخصان إليها، وإدعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقًا عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فقامت الأخيرة بالتنبيه عليها بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وإنصرفت، وفى وقتٍ لاحق قامت بالإتصال بها هاتفيًا وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحًا، وإكتشفت مقتلها على النحو المشار إليها.





ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (فرد أمن خاص، عاطل، إحدى السيدات كانت تعمل طرف المجنى عليها سابقًا).





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهمة الثالثة بقصد السرقة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسرروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة بيع باقى المسروقات على متطلباتهم الشخصية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



