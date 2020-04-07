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"مكبلة الأيدي".. ضبط 3 متهمين قتلوا مسنة بالقاهرة
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:04 م
هبة عبد الحفيظ
"احنا من شركة الغاز عاوزين نقرأ العداد".. لم تكن تعلم مسنه تعيش وحيدة، أن تلك الكلمات هي أخر ما تسمعه قبل قتلها علي أيدي تلك العصابة.
وكشف أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة متوفاة داخل مسكنها بدائرة القسم.
بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة سيدة مسنة مسجاة على ظهرها موثقة اليدين والقدمين، وبها سحجات بالوجه، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.
وبسؤال جارة المتوفية قررت بأنها حال تواجدها صحبة المجنى عليها بالشقة سكنها للإطمئنان عليها قررت لها المتوفاة بحضور شخصان إليها، وإدعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقًا عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فقامت الأخيرة بالتنبيه عليها بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وإنصرفت، وفى وقتٍ لاحق قامت بالإتصال بها هاتفيًا وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحًا، وإكتشفت مقتلها على النحو المشار إليها.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (فرد أمن خاص، عاطل، إحدى السيدات كانت تعمل طرف المجنى عليها سابقًا).
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهمة الثالثة بقصد السرقة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المسرروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية حصيلة بيع باقى المسروقات على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة
وفي سياق أخر، واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.
وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.
تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.
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