أماني كمال توجه رسالة شكر لـ"السيسي" والطاقم الطبي

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وجهت الفنانة أماني كمال، رسالة شكر وحب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والطاقم الطبي، من خلال نشر مجموعة فيديوهات جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت أماني، على مقطع الفيديو قائلة:"بجد شكرآ لي رئيس جمهورية مصر العربية شكرًا لجيشنا الابيض".



ولاقت الفيديوهات تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب الفنانة ديانا هاشم"اختي حبيبتي وانا كمان معاكي في كل كلامك ربنا يحفظ مصر وشعبها يارب" وأضاف آخر"اه والله يا أماني شغالين في وقت صعب ورجالة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أخيرًا حد حس بينا وبتعبنا شكرًا يا فنانة".



يذكر أن آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، وتدور أحداثة في في اطار مرحلة الخمسينيات، وشارك في بطولته الفنان إياد نصار وداليا مصطفى ومي سليم وعايدة رياض.