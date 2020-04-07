خالد النبوي يكشف السبب الحقيقي وراء إصابته بقصور في الشريان التاجي

كشف خالد النبوي الفنان القدير السبب الحقيقي وراء إصابته بقصور في الشريان التاجي، مشيرا إلى أن الإرهاق هو السبب خاصة الأعمال الأخيرة التي قدمتها، نظرا لكونه هدئ الطباع وكتوم ولا يرغب في التحدث كثيرا.





وتعرض خالد النبوي لوعكة صحية مؤخر نقل على إثرها القصر العيني بأمر من الطبيب، حيث شعر بتعب شديد في قلبه، وتم إجراء عملية له فورا، وجاء هذا أثناء استضافته في برنامج صاحبة السعادة.





وتوجه خالد النبوي بالشكر لزوجته لما قدمته من دعم له دائما، كما وجه الشكر لكل أصدقائه في الوسط الفني، وللنقيب أشرف زكي، ومني زكي وأحمد حلمي ومدحت العدل وهاني سلامة وهند صبري وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، لوقوفهم بجانبه في فترة مرضه.





فما هو قصور في الشريان التاجي وما هي أسبابه؟

في الفترة الأخيرة زاد مرض قصور الشريان التاجي وانتشر بين الشباب، نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين إلى القلبن وهذا يعمل على ضيق الشريان التاجي، ويضعف تورية عضلة القلب، ومن أسبابه ما يلي:

1- التدخين 2- الارتفاع في ضغط الدم 3- ارتفاع الكوليسترول: 4- مرض السكري 5- الطعام غير الصحي

6- الارهاق والجهد المبذول