Advertisements

تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:10 م
التدريب
التدريب
أية حمروشي
نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض برنامج تدريبي لرفع الوعى لدى تمريض الامتياز عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وطرق تجنب العدوى من الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، والتعرف على كافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه.

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الي أن إعداد الكوادر التمريضية يهدف إلى زيادة المعرفة لدى الفريق الصحي والمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة ما يمكنهم من المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، وذلك لخدمة المواطنين. 

وأوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من تمريض الأمتياز ذات كفاءة عالية، وتعريفهم بكيفية التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها والتأكيد على تنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن اى حالة اشتباه والتعرف على الإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أى مرض معدى.

ويمكن البرنامج الطلاب الملتحقين به من القدرة على تطبيق الخطوات الصحيحة لغسيل الأيدي لتجنب نقل العدوى، والتعرف على كيفية ارتداء الواقيات الشخصية المستخدمة لمكافحة العدوي، ومعرفة الاحتياجات الصحية والإرشادات الأولية لتجنب العدوي من فيروس كورونا، واكتساب المهارات المهنية والشخصية اللازمة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا والتواصل معهم ومع زويهم بالأماكن المختلفة.

كما يُمكن البرنامج الملتحقين به من تطبيق كيفية تصنيف النفايات وأجراءات التخلص منها، وتطبيق جميع أجراءات التحكم في العدوى بكفاءة عالية والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي بكفاءة ومهارة وتأهيل طلاب الأمتياز للقيام بواجباتهم التمريضية  فيما يخص المرضى المصابين بفيروس كورونا بكفائة في جميع المراحل (من الفرز حتى الخروج من العزل).

ويستغرق البرنامج التدريبي خمسة أيام (5 أيام) متضمنة الجزء النظري والعملى، يتم إجراء  التدريب لعدد 50 طالب وطالبة فقط بالإضافة إلى 14 نائب تمريض مقيم بمستشفى بدر تابعين لكلية التمريض بالإضافة إلى تمريض مستشفى بدر الجامعي. 

ويقدم البرنامج مدربون متخصصون علي مستوي عالٍ في مجال تمريض الحالات الحرجة  وذوى الخبرة في التدريب المتفاعل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

هذا ويتضمن محتوى البرنامج التدريبي التعريف بفيروس كورونا وتعريف العدوي وطرق وأسلوب إنتقال الميكروبات والمقاييس الدولية لمكافحة العدوي، ودور الممرضة في مكافحة العدوي، وطرق غسيل الأيدي، والواقيات الشخصية المستخدمة لمكافحة العدوي، وكذلك طرق التواصل مع مريض فيروس كورونا، وأحتياطات العدوى المنتقلة عن طريق الرزاز، أحتياطات العدوى المنتقلة عن طريق الهواء، وسبل تنظيف الأسطح والتطهير والتعقيم، والتعامل مع الآلات والأدوات الحادة، أجراءات الفرز والعزل. 

كذلك يشتمل البرنامج على طرق التخلص من النفايات، والحقن الامن واستخدام الكانيولا، والنقل الامن للدم، والحقن الوريدي والنقل الامن للمحاليل الوريدية، أجراءات التحكم في العدوى أثناء أخذ المسحات المختلفة (مسحة مزدوجة من الأنف والفم، بلعومي،، عينة سيرم، غسل القصبات والحويصلات الهوائية، السحب من القصبات)

كما يتعرف المتدرب على أجهزة التنفس الصناعي بأنواعها وكيفية وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، وكيفية ضبط الضغط، وكيفية التشفيط من الأنبوب، وتقييم درجة الوعي، والعناية بالمريض على جهاز التنفس الصناعي، فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي.
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا
تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية التمريض جامعة حلوان بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا ألفجر أجهزة التنفس الصناعى

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف شروط فايلر للتجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سعد الهلالي يوضح حكم صيام رمضان في ظل انتشار كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 19 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعة و 14 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ يوم

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

تعرف على أبرز إجراءات التصدي لـ"كورونا" في الإسكندرية

بالصور.. ندوة حول مخاطر فيرس كورونا بـ"طب عين شمس"

دورات عن فيروس كورونا بـ"تمريض بني سويف"

تفاصيل خطة جامعة المنصورة لتدريب الفريق الصحي بالمستشفيات لمواجهة كورونا

جامعة القاهرة: 10 فرق طبية جاهزة لمساندة الدولة في مواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

11:35 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

08:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر