تدريب طلاب الامتياز بتمريض حلوان لمواجهة كورونا

نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان تحت إشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض برنامج تدريبي لرفع الوعى لدى تمريض الامتياز عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وطرق تجنب العدوى من الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، والتعرف على كافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه.





وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الي أن إعداد الكوادر التمريضية يهدف إلى زيادة المعرفة لدى الفريق الصحي والمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية بما لديهم من العلم والخبرة ما يمكنهم من المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العمل يتم داخل جميع المستشفيات الجامعية بكامل طاقتها، وذلك لخدمة المواطنين.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر من تمريض الأمتياز ذات كفاءة عالية، وتعريفهم بكيفية التعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها والتأكيد على تنشيط رصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن اى حالة اشتباه والتعرف على الإجراءات الوقائية وإلقاء الضوء على كيفية الوقاية من أى مرض معدى.





ويمكن البرنامج الطلاب الملتحقين به من القدرة على تطبيق الخطوات الصحيحة لغسيل الأيدي لتجنب نقل العدوى، والتعرف على كيفية ارتداء الواقيات الشخصية المستخدمة لمكافحة العدوي، ومعرفة الاحتياجات الصحية والإرشادات الأولية لتجنب العدوي من فيروس كورونا، واكتساب المهارات المهنية والشخصية اللازمة لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا والتواصل معهم ومع زويهم بالأماكن المختلفة.





كما يُمكن البرنامج الملتحقين به من تطبيق كيفية تصنيف النفايات وأجراءات التخلص منها، وتطبيق جميع أجراءات التحكم في العدوى بكفاءة عالية والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي بكفاءة ومهارة وتأهيل طلاب الأمتياز للقيام بواجباتهم التمريضية فيما يخص المرضى المصابين بفيروس كورونا بكفائة في جميع المراحل (من الفرز حتى الخروج من العزل).





ويستغرق البرنامج التدريبي خمسة أيام (5 أيام) متضمنة الجزء النظري والعملى، يتم إجراء التدريب لعدد 50 طالب وطالبة فقط بالإضافة إلى 14 نائب تمريض مقيم بمستشفى بدر تابعين لكلية التمريض بالإضافة إلى تمريض مستشفى بدر الجامعي.





ويقدم البرنامج مدربون متخصصون علي مستوي عالٍ في مجال تمريض الحالات الحرجة وذوى الخبرة في التدريب المتفاعل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





هذا ويتضمن محتوى البرنامج التدريبي التعريف بفيروس كورونا وتعريف العدوي وطرق وأسلوب إنتقال الميكروبات والمقاييس الدولية لمكافحة العدوي، ودور الممرضة في مكافحة العدوي، وطرق غسيل الأيدي، والواقيات الشخصية المستخدمة لمكافحة العدوي، وكذلك طرق التواصل مع مريض فيروس كورونا، وأحتياطات العدوى المنتقلة عن طريق الرزاز، أحتياطات العدوى المنتقلة عن طريق الهواء، وسبل تنظيف الأسطح والتطهير والتعقيم، والتعامل مع الآلات والأدوات الحادة، أجراءات الفرز والعزل.





كذلك يشتمل البرنامج على طرق التخلص من النفايات، والحقن الامن واستخدام الكانيولا، والنقل الامن للدم، والحقن الوريدي والنقل الامن للمحاليل الوريدية، أجراءات التحكم في العدوى أثناء أخذ المسحات المختلفة (مسحة مزدوجة من الأنف والفم، بلعومي،، عينة سيرم، غسل القصبات والحويصلات الهوائية، السحب من القصبات)



