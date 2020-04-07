الولايات المتحدة: معظم حالات إصابة الأطفال بكورونا معتدلة

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أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا، في تقرير صدر يوم الاثنين أن الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة عادة ما تكون اصابتهم خفيفة، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".



وقال التحليل انه تم الإبلاغ عن بعض الحالات الشديدة لدى الأطفال وتوفي ثلاثة أطفال. ويشير التقرير إلى أن حالات الأطفال تشكل أقل من 2٪ من الحالات المبلغ عنها في الولايات المتحدة.



فقد قام المركز بتحليل 149760 حالة مؤكدة مختبريًا في الولايات المتحدة بين 12 فبراير و2 أبريل.



وذكر التقرير أنه من بين 149.082 حالة تم فيها الإبلاغ عن العمر، كان 2.572 فقط، أو 1.7٪، من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.



وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أعراض مثل السعال والحمى في كثير من الأحيان في حالات الأطفال كما هو الحال في البالغين، ويبدو أن الأطفال لديهم معدل أقل لدخول المستشفى.

