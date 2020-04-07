ألمانيا.. هيئة: من السابق لأوانه الحديث عن تخفيف الحالات الجديدة

صرح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن من السابق لأوانه الحديث عن تخفيف الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد.

صرح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن من السابق لأوانه الحديث عن تخفيف الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال لوتهار ويلير، رئيس رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، للصحفيين: "نحتاج إلى الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان هناك اتجاه في التقارير"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال لوتهار ويلير، رئيس رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، للصحفيين: "نحتاج إلى الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان هناك اتجاه في التقارير"، كما أوردت وكالة "رويترز".