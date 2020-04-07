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ألمانيا.. هيئة: من السابق لأوانه الحديث عن تخفيف الحالات الجديدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن من السابق لأوانه الحديث عن تخفيف الحالات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال لوتهار ويلير، رئيس رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، للصحفيين: "نحتاج إلى الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان هناك اتجاه في التقارير"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قال المعهد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الإصابات المؤكدة بفيروسات التاجية في ألمانيا ارتفعت بنسبة 3834 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 99225 اليوم الثلاثاء، وارتفعت مرة أخرى بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاضات.

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