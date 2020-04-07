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بعد تصدره لـ"جوجل".. قصة بسكوت العشر دقائق

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:14 م
بسكويت
بسكويت
أحمد القاسم
"بسكوت العشر دقايق".. تلك الكلمات تصدرت موقع "جوجل" في الساعات الأخيرة بعدما تزايدت عمليات البحث عنها من قبل المصريين، بعدما تحول ذلك البسكوت إلى موضة على مواقع السوشيال ميديا، واعتبروه الرواد وسيلة للترفيه خلال فترة حظر التجوال.

ولعل أبرز أسباب انتشار هذا البسكوت، أن اسمه شجع الكثير من السيدات على تجربته ومشاركة النتائج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يتطلب 10 دقائق فقط لتسويته، فضلًا عن أن مكوناته موجودة في منزل.

ويعتبر البسكوت من الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار، ومن أفضل ومن أسهل وألذ الأكلات والحلويات وهي التي يفضلها كل من الكبار والصغار كلا على حد سواء ومن غير استثناء، وأنه يمكن صنع وعمل هذا البسكويت وأنتم في المنزل ومن باب الاستغلال للأوقات الصعبة الفاضية أو الفراغ بأن يتم عمل وجبات لذيذة وشهیة تكون مسلیة.

- مقادير بسكوت العشر دقائق:

2 كوب دقيق

معلقة بيكنج باودر صغيرة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة على زيت

بيضة

كيس فانيليا

- طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق

يمكن تحضير بسكوت العشر دقائق بطريقة سهلة وبسيطة، ففي طبق ضعي الزبدة والسكر والفانيليا والبيضة وباستعمال مضرب يدوي أو كهربائي اخفقي ليصبح هش وفاتح اللون.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واستمري بالخفق حتى تصبح العجينة متجانسة، ومن ثم اجمعي العجينة بين يديك، وشكليها مثل الأسطوانة، ويتم تشكيل الخليط على هيئة أسطوانة، ثم توضع في الثلاجة لمدة ساعتين

وبعد إحضار العجينة من الثلاجة، يقطع البسكويت بالسكين وفقا للشكل الذي يفضل كل شخص، ثم توضع حبات البسكويت في صينية بها ورق زبدة، مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة بسكوت والآخرى لمنع الالتصاق بينهم،

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن، وسخني الفرن لدرجة حرارة 180 درجة، ثم أحضري 2 صينية قصيرة الحافة، وضعي ورق زبدة داخل الصواني.

وباستعمال السكين قطعي عجين البسكويت إلى شرائح رفيعة، ثم ضعيه في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.

وبعد خروجه من الفرن اتركيه يبرد في الصواني، ثم يترك ليهدأ ويتم تقديمه مع الشاي أو الشاي بالحليب، وقضاء وقت مميز أمام التليفزيون في المنزل.

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