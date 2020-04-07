بعد تصدره لـ"جوجل".. قصة بسكوت العشر دقائق

"بسكوت العشر دقايق".. تلك الكلمات تصدرت موقع "جوجل" في الساعات الأخيرة بعدما تزايدت عمليات البحث عنها من قبل المصريين، بعدما تحول ذلك البسكوت إلى موضة على مواقع السوشيال ميديا، واعتبروه الرواد وسيلة للترفيه خلال فترة حظر التجوال.





ولعل أبرز أسباب انتشار هذا البسكوت، أن اسمه شجع الكثير من السيدات على تجربته ومشاركة النتائج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يتطلب 10 دقائق فقط لتسويته، فضلًا عن أن مكوناته موجودة في منزل.





ويعتبر البسكوت من الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار، ومن أفضل ومن أسهل وألذ الأكلات والحلويات وهي التي يفضلها كل من الكبار والصغار كلا على حد سواء ومن غير استثناء، وأنه يمكن صنع وعمل هذا البسكويت وأنتم في المنزل ومن باب الاستغلال للأوقات الصعبة الفاضية أو الفراغ بأن يتم عمل وجبات لذيذة وشهیة تكون مسلیة.





- مقادير بسكوت العشر دقائق:





2 كوب دقيق



معلقة بيكنج باودر صغيرة



نصف كوب سكر بودرة



نصف كوب زبدة على زيت



بيضة



كيس فانيليا

- طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق

