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عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة يقترب من 11 ألف شخص

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوردت شبكة "سي إن إن" أنه هناك ما لا يقل عن 368449 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد قتلى الفيروس في الولايات المتحدة ما يقرب من 11000 شخص، حيث تستعد البلاد لما حذر الرئيس من أنه سيكون أسبوعًا "صعبًا" – حيث توفي 10993 شخصًا وفقًا لإحصاء جونز هوبكنز.

يشمل المجموع حالات الإصابة بالفيروس في جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا والأقاليم الأمريكية الأخرى، بالإضافة إلى جميع حالات الإعادة إلى الوطن.

وايومنغ هي الولاية الوحيدة التي لم تبلغ عن اي وفاة بسبب فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، يحذر خبراء الصحة من أن العدد الوطني لوفيات Covid-19 في الولايات المتحدة قد يكون أقل من الواقع، حيث يستمر انتشار جائحة الفيروس التاجي في الانتشار.

يمكن أن تتأخر بيانات الإبلاغ بمتوسط أسبوع إلى أسبوعين، وفقًا لأحدث التوجيهات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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