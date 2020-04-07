محافظة الجيزة: إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا طارئًا مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة؛ لبحث آلية تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا، وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين.





وثمَّن محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ما تم بذله خلال الفترة الماضية من جهود لخدمة المواطنين، منوهًا بأن الدولة تعيش ظروفًا استثنائية تستلزم من كل منهم التضحية وبذل أقصى ما لديه من جهد وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة بكل حزم وأنه لن يتهاون في محاسبة أي حالات تقصير في هذا الشأن‪ .‬





وشدد محافظ الجيزة على أنه في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تمر بها الدولة، لا بد من عدم إغفال المهام الرئيسية المكلفين بها وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة مخالفات المبانى ورفع الإشغالات وكفاءة المرافق العامة، مشدداً على ضرورة المتابعة بشكل دوري لتنفيذ الأعمال والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض مستغلًا انشغال الأجهزة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا‪ .‬

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، باستثمار فترة حظر التجول لرفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول ورش وتطهير الشوارع، وسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية والتشديد على شركات الجمع السكني بضرورة الجمع من المنازل على أن يتم إنهاء التعاقد مع المخالفين لذلك القرار والشركات التي لا تثبت جدية في تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال.





وأوضح أن ذلك نظراً للأهمية القصوى التي يحظى بها ملف النظافة خاصة في ظل ما تقوم به الدولة من أعمال تطهير وتعقيم للمؤسسات والأبنية والشوارع موجهاً بقيام وحدات الملاريا بالأحياء والمراكز والمدن برش الشوارع بكافة القطاعات لمواجهة ظاهرة انتشار الذباب.

كما شدد محافظ الجيزة، على التصدي بحزم لأعمال البناء المخالف، وعلى سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن البنايات المخالفة بعدد من الأحياء مع الاستمرارا في إزالة أية مخالفات حديثة فوراً في مهدها.





ولفت إلى أنه سيتم عرض أصحابها على النيابة العسكرية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.



وحضر الاجتماع نائبا المحافظ إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.