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وزيرة التخطيط: تعديل موعد التقدم لكل فئات جائزة مصر للتميز الحكومى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:19 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
محمد المسلمى
أعلنت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء عن تعديل موعد التقدم لكل فئات جائزة مصر للتميز الحكومى لتكون من 1 يوليو وحتى 28 يوليو القادم، وذلك نظرًا للظروف التى تمر بها الدولة حاليًا.  


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة بصدد استكمال البرامج التدريبية الخاصة "بجائزة مصر للتميز الحكومى" عن بعد من خلال خدمات الوسائط التكنولوجية، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفى ضور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.


أضافت السعيد أنه يتم العمل على توفير المادة العلمية للتدريبات لكل فئات الجائزة من خلال مجموعة من الوسائط الإلكترونية ترتكز على محورين مهمين؛ هما توفير مزيد من التوعية والمعلومات حول فئات ومعايير الجائزة، والمحور الآخر هو التدريب عن بعد وإتاحة البرامج التخصصية الخاصة بالجائزة.


تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إتاحة تلك البرامج التدريبية التخصصية سيكون على عدة مسارات منها تقديم فيديوهات للمواد العلمية والتدريبية، أو عروض مكتوبة (باور بوينت)، أو ملخصات ومعلومات متاحة على الموقع الإلكترونى أو صفحة الفيسبوك الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومى، كما سيتم توفير قناة محدد على موقع الجائزة للأسئلة المتكررة وإجاباتها، وذلك من أجل توفير أكثر من أداة إلكترونية تناسب الجميع، مشيرة إلى أن تلك البرامج التخصصية تتمثل فى إدارة الابتكار، استشراف المستقبل، التخطيط الاستراتيجى، تجربة المتعامل، وإعداد وصياغة مؤشرات الأداء، وغير ذلك.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الفترة الحالية والأزمة التى تمر بها مصر والعالم أجمع؛ أثبتت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وأهمية التحول الرقمى والخدمات التكنولوجية وما تقدمه من خدمات الاتصال عن بعد سواء كانت تلك الاتصالات بشكل شخصى أو بهدف العمل وإنهاء المعاملات.

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