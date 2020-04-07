على غرار السعودية.. الكويت تؤجل إعلان سعر خام مايو لما بعد اجتماع أوبك+

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تأجيل تسعير بيع الخام لشحنات مايو لما بعد اجتماع أوبك المقبل أى بعد العاشر من ابريل، بحسب ما ورد في وكالة رويترز.





وقالت المصادر، نقلا عن إخطار من المؤسسة، إن تأجيل الأسعار الرسمية، التي تُعلن عادة في العاشر من كل شهر، إنما "يرجع إلى التبعات غير الواضحة بعد لاجتماع أوبك+ على سوق النفط".







