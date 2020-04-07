Advertisements

على غرار السعودية.. الكويت تؤجل إعلان سعر خام مايو لما بعد اجتماع أوبك+

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:22 م
سعر خام النفط
سعر خام النفط
رويترز
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تأجيل تسعير بيع الخام لشحنات مايو لما بعد اجتماع أوبك المقبل أى بعد العاشر من ابريل، بحسب ما ورد في وكالة رويترز.

وقالت المصادر، نقلا عن إخطار من المؤسسة، إن تأجيل الأسعار الرسمية، التي تُعلن عادة في العاشر من كل شهر، إنما "يرجع إلى التبعات غير الواضحة بعد لاجتماع أوبك+ على سوق النفط".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خام مايو امدادات النفط الكويت اسعار خام مايو اسعار النفط أوبك+

أخبار تهمك

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف شروط فايلر للتجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعة و 14 دقيقة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

سعد الهلالي يوضح حكم صيام رمضان في ظل انتشار كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 22 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"البترول الكويتية" تعلن موائمة أسعار البترول العالمية مع المنتجين والمستهلكين

الصين تتفق مع الكويت على شراء النفط للعام 2019

الامارات تعتزم تطويرعملياتها التجارية لتعزيز نفوذها في السوق

الكويت تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط

ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

الكويت تخفض سعر بيع الخام لشحنات مارس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

11:35 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

08:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر