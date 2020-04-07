ضبط شخص بحوزته 330 طربة حشيش في الإسكندرية

نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط سائق بحوزته 330 طربة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها علي عملائه بالإسكندرية.





جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية،بمديرية أمن الإسكندرية، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط سائق - مقيم بمحافظة أسيوط، حال إستقلاله سيارة نقل، وبحوزته 330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة، وأنها خاصة بمالك السيارة صاحب محل إكسسوارات - مقيم بمحافظة أسيوط "جارى ضبطه"، وأنه كان بصدد توصيلها لأحد عملائه بمدينة الإسكندرية، وأن المبلغ المالى من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة





وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس بقصد الإتجار.





وجاء ذلك أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.





وتمكنت من ضبط 4 "لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جراما، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (2194) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (889) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (85) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (7) دراجات نارية مخالفة.





كما حُرر (25) مخالفة موقف عشوائي، (23) مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وبالعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيقات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



