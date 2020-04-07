قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 3 متهمين لاتهماهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية؛ لجلسة 3 مايو المقبل إداريًا.





وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين بشر داود جمال مجاهد، عبد الحميد صابر عبد الحميد، وعماد عمر محمود عمر، في القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.









وفي سياق آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة " والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك بجلسة 16 مايو المقبل.





وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.





والمتهمان المعادة إجراءات محاكمتهما هما: جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن، وحسن علي أحمد علي.





ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.





كما وجهت لهم تهمة منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تضطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد.

