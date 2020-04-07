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القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:29 م
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ريهام على
قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: إن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، دفع بكميات مضاعفة من المواد الغذائية والسلع واللحوم والمجمدات، من خلال سيارة متحركة بمحافظة الفيوم تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأضاف وكيل زراعة الفيوم، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة حرصت على وضع نظام دقيق لتطبيق كافة شروط ومستويات مراقبة الجودة على المنتجات واللحوم، والتي يتم التعاقد على توريدها بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

أعلن أن ذلك بدءًا من التعاقد والكشف البيطري على العينات داخل المزارع والذبح على الطريقة الإسلامية وإجراء الفحوص والاختبارات قبل وبعد الشحن، مع استخدام أحدث الأنظمة العالمية للشحن والتفريغ والتبريد.

وأردف وكيل الوزارة، أن السيارة لاقت إقبالا هائلا من المواطنين والعاملون بالمديرية وذلك لتوفير السلع الغذائية لهم بأسعارمخفضة، للتخفيف عنهم من ارتفاع أسعار السلع.

وعرضت السيارات اللحوم المجمدة والفراخ إضافة إلى السلع الأساسية من السكر والأرز والزيت والمكرونة بأسعار مخفضة.

الجدير بالذكر أن السيارة ستكون في المكان نفسه أمام مديرية الزراعة بالفيوم على مدار الأسبوع.

استمرار جهود الرقابة التموينية والحملات المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالفيوم

ومن ناحيته، صرح المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية تموين الفيوم، باستمرار جهود الرقابة التموينية والحملات المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينيه والسلع الغذائية والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطن الفيومي.

وشدد على تكثيف الحملات التموينية بدائرته المحافظة والمراكز والقرى للتأكد من توافر السلع التموينيه والسلع الغذائية وضرورة وضع تسعيرة على السلع الغذائية وقامت مجموعة من الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع وتوافر السلع الغذائية. 

وأكد مدير المديرية على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمتابعة المستمرة من وقت العجن في الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادي الازدحام ووصول الخبز للمواطن بالمواصفات القياسية والإشراف على توزيع الخبز للمواطنين وتجنب أي ازدحام وتكدس. 

وقال: إنه بناء على تعليمات وزير التموين، بالنسبة للتجار التموينيين، إنه تم فتح صرف نقاط الخبز بدلا من أن تنتهي يوم 20 من الشهر، لتستمر حتى آخر الشهر. 


القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم
القوات المسلحة تدفع بكميات من المواد الغذائية مخفضة الأسعار في الفيوم

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