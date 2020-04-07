مايا دياب: "للأسف ما منشوف الأمور متل ماهي"

شرت النجمة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو من منزلها حيث تقضي فترة الحجر الصحي منذ إعلان حالة الطوارئ في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا محليًا ودوليًا.

وظهرت مايا في الفيديو بلقطات أرفقتها بمقطع من أغنية "يصفوا حكي" التي طرحتها في العام 2019.

وأرفقت مايا الفيديو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق جاء فيه: "نحنا للأسف ما منشوف الأمور متل ما هي، منشوف الأمور متل ما نحنا".

أغنية "صفوا حكي" كلمات كمال القبيسي، ألحان يحيى الحسن وتوزيع هادي شرار.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب كانت قد طرحت في الأيام الماضية كليب أغنيتها الجديدة "أن"” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والفضائيات العربية.