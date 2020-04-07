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برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لدعم السياحة: تحافظ على العمالة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:32 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
دينا إبراهيم
أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن دعم قطاع السياحة، بإستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، مشيرا إلى أن تلك القرارات تصب في مصلحة دعم القطاع وتقليل التبعات السلبية التي تسببت فيها أزمة كورونا.

وأوضح المسعود، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن توجيه الرئيس للبنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية، يهدف إلى الحفاظ على العمالة التي توجد بتلك المنشآت، وعدم تسريحهم وقطع ارزاقهم.

ولفت أن كافة القرارات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية تستهدف الوقوف بجانب المستثمرين واقتسام الأزمة معهم، واستكمال كافة خطوات التطوير بالقطاع، ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات، بحيث تصبح الأماكن السياحية والمشروعات والمنشآت السياحية جاهزة لاستقبال الزائرين فور تجاوز أزمة فيروس كورونا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

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