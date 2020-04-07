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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "كتائب حلوان" لـ 18 مايو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:32 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان".. وذلك تأجيلًا إداريًا لجلسة 18 مايو المقبل لعدم إحضار المتهمين من محبسهم وللقرار السابق وهو مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. 

وافادت المحكمة فور اعتلائها منصة القضاء ان المتهمين تعذر إحضارهم من محبسهم تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.

شهدت جلسة اليوم عدم حضور المتهمين من محبسهم بينما حضر الدفاع عنهم.. وحضرت هيئة المحكمة بالكامل منذ الصباح الباكر والتي أصدرت قرارها المتقدم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. 

ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في اتهامتها إن المتهمين جميعا أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف احكام القانون بأن اسسو المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية.والانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم تهمة قتل مصطفى محسن أحمد نصار ضابط شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ناصر عبد الرحمن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين ووضعوا مخططا حددت به أدوارهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك وتوجهوا بها إلى المكان وفور ملاحظتهم له أمطروه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه.

كما وجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعده فى ارتكاب جناية القتل المقترنة بجناية الشروع فى القتل ضابط شرطة بوحدة مباحث التبين.

كما وجهت النيابة اتهامات لكل من المتهين الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر الاشتراك مع آخرين مجهولين بطريقى الإتفاق والمساعد فى جناية قتل محمد السيد صبحى مجند شرطة عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ضباط وافراد الشرطة المرابطين أمام المدينة الجامعة لجماعة الأزهر.

وأيضا وجهت لهم النيابة للمتهمين اتهامات بقتل والشروع فى قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع فى قتل ضباط وافراد نقطة شرطة عين حلوان وقتل الضابط محمد رضا عبد الحكيم وأفراج قوات الشرطة المتمركزة بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية والشروع فى قتل 4 ضباط شرطة والمكلفين بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلون والشروع فى قتل فردى شرطة المكلفين بحفظ الأمن بنقطة شرطة عرب الوالدة وجريمة الشروع فى قتل كريم عماد الين عبد الرحمن الأعصر ضابط شرطة والقوة المرافقة له أثناء قيامه بفض تجمهر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

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