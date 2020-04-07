ميس حمدان لجمهورها: "قوموا ارقصوا"

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نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو لأغنيتها"الليلة دي" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت"ميس"علي الفيديو قائلة"الليلة، أغنية الصيف، وسع يا شاكوش، قومو أرقصو يلا"وذلك لكسر الملل وخلق روح المرح مع جمهورها.



يشار إلي أن ميس حمدان وشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان قدمو العديد من الفيديوهات عبر تطبيق "التيك توك" وأبهرو معجبيهم بالعديد من المقاطع المختلفة، وأطلقو علي أنفسهم" بنات حمدان "، وذلك لكسر ملل الحجر المنزلي .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميس حمدان، كان مشاركتها في مسلسل "سريع سريع" إنتاج 2019، وشارك في بطولتة راشد الشمراني، فايز المالكي، حسن عسيري، إلهام علي، فيصل العمري، خالد الصقر، ريما العلي، سماح زيدان، سعيد القحطاني، سعيد صالح، ومن تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني.



