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ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس بالقاهرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:34 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت قوات أمن القاهرة، في ضبط شخصين، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، داخل شقة بالقاهرة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين عاطل مقيم بالجيزة، وأخر سائق مقيم بسوهاج، بتصنيع مادة الأستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة، كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 4 كيلو جرام)، ( 6 ) زجاجات تحوى مادة الأسيتون، ( 2 ) علبة بودر ( خاصة بألعاب الجيم )، ( 4 ) زجاجات مبيد حشرى، ( 3 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى، الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وكذلك سيارة ملاكى ملك والد العاطل، أمام العقار محل الضبط.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الإتجار فى المواد المخدرةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس بقصد الإتجار.

وجاء ذلك في أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية. 

وتمكنت من ضبط 4 "لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جراما، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الإتجار فى المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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