بايرن ميونيخ يمدد عقد توماس مولر

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم، تمديد بقاء توماس مولر أحد نجومه لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى صيف 2023.





وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أشارت أمس الإثنين، أن نجمي الفريق توماس مولر وتياجو ألكانتارا في طريقهما لتمديد تعاقديهما مع النادي البافاري.





وعلق بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي: "نواصل المفاوضات مع مولر وتياجو بشكل إيجابي، كلاهما يريدان البقاء في النادي".





وأضاف البيان: "توصلنا لاتفاق مع مولر يقضي بتمديد عقده حتى 30 يونيو عام 2023".





يذكر أن مولر انضم لبايرن ميونيخ بسن العاشرة، وتدرج بجميع فرق الناشئين والشباب بالنادي، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول عام 2009.



