مانشستر يونايتد يضحي بنجمين من أجل سانشو

نشرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم تطوراً جديداً بشأن صفقة الإنجليزي الدولي جادون سانشو، والمطلوب بقوة في مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم، أن مانشستر يونايتد سيضحي بنجمين، وذلك لتوفير بعض المبالغ لتمويل الصفقة.





وأكدت ذا صن، أن سانشو يرحب بفكرة الإنضمام لمانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، وهو ما يعطي أفضلية للشياطين الحمر في صراعهم مع تشيلسي حول ضمه.





وأضافت الصحيفة، أن صفقة سانشو لمانشستر يونايتد لن تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.





ونوهت الصحيفة، أن اللاعب الأول هو المدافع الإنجليزي كريس سمولينج، والذي لعب هذا الموسم معاراً لفريق روما.





وقد تبلغ صفقة سمولينج مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، في ظل إعجاب البرازيلي باولو فونسيكا مدرب روما بقدراته.





بينما يأتي الإسم الثاني وهو التشيلي أليكسيس سانشيز، والذي خاض إعارة غير ناجحه مع إنتر ميلان هذا الموسم، وسيعود للفريق خلال الموسم المقبل.



