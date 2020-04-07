الأحد المقبل.. يارا ضيفة برنامج "دبي كروز"

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تحل الفنانة يارا، ضيفة برنامج "دبي كروز" يوم الأحد المقبل الذي تقوم بتقديمه الأعلامية ميساء مغربي عبر شاشة "دبي" وتستضيف كل حلقة نجم مختلف ليتحدث عن أعماله الفنية.



وشاركت يارا، جمهورها مقطع فيديو من الحلقة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو قائلة:"النجمة اللبنانية يارا في حلقة مميزة مع ميساء مغربي ببرنامج المشاهير دبي كروز انتظرونا يوم الأحد المقبل على شاشة تلفزيون دبي".



يذكر أن آخر أعمال يارا، أغنية "حبيبي يا" من كلمات أصايل، ومن ألحان البحر، ومن توزيع حاتم منصور، ومكس ماستر جاسم محمد، وقدمتها على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب".