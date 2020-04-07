إحباط ترويج 10 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في أكتوبر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع 22800 عبوة مشروب "شيكولاتة" و862 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائي معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.





كما تم ضبط 10.750 طن سلع غذائية من بينها (سكر، ملح ليمون، قهوة طبيعية) مستلزمات إنتاج معباة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر.



وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





كما يأتي اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وفي السياق نفسه، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 2،720 طن "أرز أبيض"، 1،260 طن "تين مُجفف"، 3840 لفة "قمر الدين" مجهولة المصدر.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





كما جاء اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.