Advertisements

إحباط ترويج 10 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في أكتوبر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:40 م
سلع
سلع
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامه بإنتاج وتصنيع 22800 عبوة مشروب "شيكولاتة" و862 كيلو جرام "شيكولاتة سائلة" منتج نهائي معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.

كما تم ضبط 10.750 طن سلع غذائية من بينها (سكر، ملح ليمون، قهوة طبيعية) مستلزمات إنتاج معباة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما يأتي اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وفي السياق نفسه، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
 
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 2،720 طن "أرز أبيض"، 1،260 طن "تين مُجفف"، 3840 لفة "قمر الدين" مجهولة المصدر.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما جاء  اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محضر سلع حوادث تهريب سلع الفيروس كورونا

أخبار تهمك

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 22 ساعة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة قوية لريال مدريد بشأن صفقة الفريق المنتظرة

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعة و نصف

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف شروط فايلر للتجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 19 ساعة

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

11:35 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

08:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر