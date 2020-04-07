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مقترح برلماني لاستغلال فترة الحظر في تطوير البنية التحتية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:41 م
المهندسة فايقة فهيم
المهندسة فايقة فهيم
دينا إبراهيم
تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذالك بشأن الاستفادة من فترة حظر في تطوير وصيانة أعمال البنية التحتية بالمحافظات.

وقالت النائبة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هناك فوائد عديدة من حظر التجول تتمثل في خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات بكافة أنواعها، مما يمنح الشركات الخاضعة لإدارة وزارات النقل والمواصلات والتنمية المحلية بأجهزتها التنفيذية "الأحياء" والإسكان والمرافق والإتصالات الفرصة الكافية للقيام بأعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية بكافة المحافظات مثل صيانة الطرق والكباري وأعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات الرئيسية وبلوعات الصرف الصحي والتصدعات في بعض المباني والمنشأت العامة".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القرار الوزاري واضح وصريح حيث "حظر حركة المواطنين في الطرقات العامة، وحظر حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة خلال الفترة مابين السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا يوميًا طوال المدة المحددة بأسبوعين، والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا بين المواطنين، مما يعزز من فرص العمل ليلًا في تطوير وصيانة البنية التحتية بالمحافظات.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.

وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة. 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس. 

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