إندونيسيا تمنح جاكرتا المزيد من السلطات للتصدي لتفشي فيروس كورونا

وافقت سلطات إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، على طلب من إدارة جاكرتا بفرض مزيد من القيود الاجتماعية واسعة النطاق على العاصمة، مركز تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.





وقع وزير الصحة، تيراوان أجوس بيترانتو، اليوم الثلاثاء، على أمر من الحكومة المركزية، تمت مراجعته من قبل وكالة "رويترز"، مما أعطى موافقة لحكومة جاكرتا لفرض مجموعة من القيود الاجتماعية في منطقة المدينة على مدى الأسبوعين المقبلين، مع مساعدة وكالات الدولة على تنفيذها.





وتشمل القيود الحد من الأحداث الدينية، والأنشطة المتعلقة بالدفاع، والأنشطة الاجتماعية والثقافية، وإغلاق المدارس وأماكن العمل.





وقال باندو ريونو، خبير الصحة العامة في جامعة إندونيسيا، مع وجود بعض القيود الموجودة بالفعل: "هذا مجرد طابع يجعله يبدو رسميًا".





ركز الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، على مكافحة انتشار المرض من خلال سياسات التباعد الاجتماعي، لكنه قاوم تدابير الإغلاق الصارمة التي تم اعتمادها في العديد من البلدان.





تشير البيانات الرسمية إلى أن الفيروس أصاب 2491 شخصًا في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وقتل 209، على الرغم من انخفاض مستوى الاختبار والبيانات التي تظهر ارتفاعًا في الجنازات في جاكرتا تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى. يقع جزء كبير من الحالات المؤكدة في إندونيسيا في منطقة المدينة.





كانت جاكرتا قد أغلقت المدارس بالفعل وسنت بعض إجراءات التقييد بعد إعلان حالة الطوارئ التي استمرت حتى 19 أبريل، لكن معظمها طوعي، وحاول حاكم جاكرتا أنيس باسويدان من أجل استجابة أكثر صرامة.