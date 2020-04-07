لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي





يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع لاعب مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ومن الواضح حتى الآن أن النادي الأحمر لن يتمكن من تجديد الإعارة.





وأظهر النادي الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب نادي الإسماعيلي لضمه في الصيف القادم ليكون البديل المناسب لرمضان صبحي.





وسيبدأ مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في التفاوض مع عبد الرحمن مجدي خلال الفترة القادمة لإقناعه بالانضمام إلى النادي في الصيف القادم.