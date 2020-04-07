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حضري بسكوت العشر دقايق بهذه الطريقة البسيطة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:44 م
بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق
يعتبر بسكوت العشر دقايق من أسهل أنواع البسكويت التي يمكن إعداده، حيث إنه لن يستغرق منكِ أكثر من 10 دقائق فقط لتجهيزه، وبالرغم من سرعة إعداده فإنه لذيذ الطعم وشهي وسوف ينال إعجاب أسرتك.

ونقدم لكم اليوم طريقة إعداد بسكوت العشر دقايق ومكوناته ومقاديره.

بسكوت العشر دقايق

المكونات:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ربع كوب من الزبد بدرجة حرارة المطبخ.
- ربع كوب زيت.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح صغيرة.
- نصف كوب من السكر الأبيض البودر.
- 1 بيضة.

طريقة تحضير بسكوت العشر دقايق:
- قومي بخفق البيض والزبد والزيت والفانيليا  باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصُلي على قوام كريمي.

- بعد ذلك أضيفي إلى الخليط السكر وذرة الملح واستمري في الخفق جيداً.

- اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وقومي بإضافتهم إلى الخليط السابق حتى الحصول على عجينة طرية وذات قوام ناعم.

- بعد ذلك ابدئي سيدتي في تجهيز الصينية المقرر صنع البسكويت فيها وذلك عن طريق وضع ورق الزبدة بداخلها أو دهنها بأي مادة دهنية.

- قومي بتشكيل البسكويت باستخدام القمع أو باستخدام ماكينة البسكويت أو قطعية إلى شرائح بشكل عشوائي.

- على درجة حرارة 180 قومي بخبز البسكويت في الرف الأوسط من الفرن لمدة 10 دقائق أو 11 دقيقة على الأكثر.

- بعد أن يبرد البسكويت قومي بتقديمه واستمتعي بمذاق لا يقاوم.

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