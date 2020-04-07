صدمة قوية لريال مدريد بشأن صفقة الفريق المنتظرة

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية بشأن أحد صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف القادم.





ولكن كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بوجبا يفضل الانضمام إلى صفوف نادي يوفنتوس في الصيف القادم أكثر من أي نادي أخر.





كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس سيبذل قصارى جهده لضم بوجبا للفريق في الصيف القادم وتدعيم مركز الوسط في النادي.





وقد شارك بول بوجبا في ١٠ مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.