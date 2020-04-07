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"الإسكان": تلقينا 428 طلباً لتخصيص 74 قطعة أرض خلال خلال 15 يوماً

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين، حيث تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 428 طلباً، خلال 15 يوماً فقط (من 1 : 15 مارس الماضى)، لتخصيص 74 قطعة أرض بمساحة حوالى 105 أفدنة، تم الإعلان عنها بالموقع الإلكترونى للهيئة، فى 13 مدينة جديدة، بأنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة خدمية متنوعة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه منذ منتصف العام الماضى، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آلية تخصيص جديدة (التخصيص الفورى)، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفقاً لعدة ضوابط، وذلك بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تراجع باستمرار الضوابط المحددة لآلية التخصيص الفورى للأراضى للمستثمرين بالمدن الجديدة، وتعمل على تطوير وتنقيح تلك الآليات، بما يتماشى مع متطلبات المستثمرين الجادين، حيث أقر مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برقم 134 بتاريخ 24/2/2020، عددا من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الالكترونى عن جميع الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن الجديدة، وتوضيح (النشاط – الاشتراطات البنائية – السعر المبدئي) تطبيقاً لمبدأ الشفافية، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوباً بشيك مقبول الدفع بقيمة 10 % من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة (من يوم 1 إلى يوم 15) من كل شهر، وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالموقع الالكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg).

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون فى النصف الأول من شهر مارس الماضى، كانت لتخصيص 74 قطعة أرض بمساحة حوالى 105 أفدنة، فى 13 مدينة جديدة، وهى (الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – السادات – بدر – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – الشروق – العبور – سوهاج الجديدة)، بأنشطة عمرانية متكاملة، وأنشطة خدمية متنوعة (تعليمى مدارس – طبي – تجاري – مختلط – محطة خدمة وتموين سيارات – تعليمى عالى – غيرها)، مؤكداً أنه جارٍ البت فى تلك الطلبات وفقاً للضوابط المُحددة.


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