شرط تعجيزي يقف أمام انضمام بغداد بونجاح للأهلي

انتشرت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي السد خلال الساعات الماضية لمعرفة إمكانية ضم بونجاح في الصيف ومطالب النادي.





ولكن ظهر شرط تعجيزي أمام النادي الأهلي لإنهاء صفقة بغداد بونجاح وهي رغبة نادي السد في الحصول على نبلغ ضخم لبيع اللاعب لا يقل عن ١٨ مليون دولار.





وسيحاول النادي الأهلي في الفترة المقبلة الوصول إلى اتفاق مناسب مع نادي السد لمحاولة ضم اللاعب في الصيف.





وقد شارك بغداد بونجاح في 21 مباراة حتى الآن مع نادي السد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 17 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.