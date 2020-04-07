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الصحة الكويتية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:50 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد ليرتفع العدد إلى 743، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت الماضي، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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الكويت الفيروس كورونا الاجراءات الإحترازية الإصابة بفيروس كورونا

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