روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع أوبك المقبل

أكدت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية مشاركة روسيا في اجتماع أوبك+ المقرر له يوم التاسع من ابريل الجاري.





وبحسب مصادر في أوبك، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له السادس من ابريل لكن تقرر تأجيله ”لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات“.





وكانت السعودية دعت إلى اجتماع طارئ لاعضاء منظمة أوبك من أجل بحث أوضاع أسواق النفط ، بعد الخلاف الجارى بين روسيا والمملكة بشأن تخفيض إمدادات النفط.



