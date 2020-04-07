Advertisements

روسيا تؤكد مشاركتها في اجتماع أوبك المقبل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
 أكدت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية مشاركة روسيا في اجتماع أوبك+ المقرر له يوم التاسع من ابريل الجاري.

وبحسب مصادر في أوبك، فإن الاجتماع، الذي سينعقد عن بعد كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، كان مقررا له السادس من ابريل لكن تقرر تأجيله ”لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات“.

 وكانت السعودية دعت إلى اجتماع طارئ لاعضاء منظمة أوبك من أجل بحث أوضاع أسواق النفط ، بعد الخلاف الجارى بين روسيا والمملكة بشأن تخفيض إمدادات النفط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا الفيروس كورونا الاقتصاد العالمي اخبار الاقتصاد اليوم اجتماع اوبك أوبك+

أخبار تهمك

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

شوبير يكشف شروط فايلر للتجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة قوية لريال مدريد بشأن صفقة الفريق المنتظرة

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ حوالي 5 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

جدة تشهد الاجتماع الـ14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج

تحركات السعودية لحماية أسعار النفط

روسيا تبحث مع السعودية تأجيل أجتماع "أوبك" المرتقب

"المركزى الأوروبي" يحظر رحلات السفر غير الضرورية

الاتحاد العربي يعلق مسابقة كأس محمد السادس

خارطة طريق الجامعات لمواجهة "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

11:35 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

08:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر