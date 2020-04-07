القادة الهنود يترددون في إنهاء أكبر إغلاق في العالم

من المقرر أن ينتهي إغلاق فيروس كورونا في الهند والذي استمر مدة 21 يومًا الأسبوع المقبل لكن العديد من قادة الولايات طالبوا بتمديد أو رفع جزئي للقيود فقط، قائلين، إنه السبيل الوحيد لتجنب وباء فيروس كورونا الذي سيكون من الصعب معالجته.





وقال رئيس وزراء ولاية تيلانجانا الجنوبية التي تعرضت لسلسلة من الحالات المرتبطة بتجمع ديني إسلامي في دلهي، إن البلاد يمكن أن تتضرر من الاقتصاد وأن من الأهمية بمكان إنقاذ الأرواح، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف ك. شاندراسيخار راو للصحفيين: "أنا مع إغلاق البلاد أكثر بعد 15 أبريل. لأنه يمكننا التعافي من المشكلة الاقتصادية. لكن، لا يمكننا استعادة الحياة".





وقال زعماء ولايتي آسام وتشهاتيجار الشرقيين، إنهم يرغبون في إبقاء حدود الولاية مغلقة أو السماح بدخول مقيد فقط أثناء التعامل مع العدوى.





وصرح وزير الصحة، هيمانتا بيسوا سارما: "عندما يتم سحب التأمين، يتعين علينا تنظيم أولئك الذين يريدون القدوم إلى آسام".





نجت الهند حتى الآن من موجة كبيرة من الحالات بعد أن طلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من سكانه البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة البقاء في منازلهم في أكبر إغلاق في العالم الشهر الماضي فرضته السلطات بإحكام.





لكن إغلاق الاقتصاد الذي يبلغ 2.9 تريليون دولار ترك ملايين الناس بدون عمل وأجبر أولئك الذين يعيشون بأجر يومي على الفرار إلى منازلهم في الريف بحثًا عن الطعام والمأوى.





يوجد في الهند 4،421 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة و 115 حالة وفاة ، وهي نسبة أقل نسبيًا من بعض الدول مثل الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي 10000 حالة.





من المقرر أن يتخذ "مودي"، الذي واجه انتقادات بسبب أمر الإغلاق بإشعار مدته أربع ساعات بالكاد ، قرارًا هذا الأسبوع بشأن تمديده.



