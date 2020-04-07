Advertisements

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


التقى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى التأمين الصحى بالشرقية وممثلً جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.


وقال المهندس خالد شاهين: إن اللقاء تناول الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المطلوب اتباعها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل المدينة وفي المصانع والشركات، وكذا دور جمعية المستثمرين في التنسيق مع المصانع وضرورة توافر أجهزة الكشف عن الفيروس للكشف عن أي إصابات محتملة بين العمال.


وقدَّم المهندس خالد شاهين، عرضاً حول موقف الخدمات الصحية فى المدينة من مراكز طبية ووحدات صحية واستعدادات جهاز المدينة لتنفيذ أى تعديلات على المراكز الطبية لتكون صالحة في استقبال المرضى من أهل مدينة العاشر من رمضان في حال انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق  مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى.


كما تم على هامش اللقاء معاينة أحد المراكز الطبية بالمدينة على مساحه 2000 م2  ومكون من 3 أدوار جنوب غرب الحي الـ10 بالمدينة، حيث كلف  الدكتور هشام مسعود وحدة مكافحة العدوى وإدارة الجودة بوزارة الصحة بمعاينة المبنى لدراسة الاستخدام الأمثل والخدمات الطبية التي سيقوم بها وفقاً  لاحتياجات المدينة والإمكانات المتاحة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجابهة فيروس كورونا الفيروس كورونا العاشر من رمضان الاقتصاد الاجراءات الإحترازية اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعة و نصف

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 19 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 13 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 22 ساعة

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف شروط فايلر للتجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة قوية لريال مدريد بشأن صفقة الفريق المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يفجر مفاجأة عن ضحايا كورونا بمصر وتخلي أسرهم عن جثثهم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد العاشر من رمضان ويبحث حل مشكلات الاستثمار بالمدينة

حملات بالمدن الجديدة لتنفيذ قرارات الوقاية من فيروس كورونا (صور)

تنفيذ شبكتي كهرباء بحدائق أكتوبر وبنى سويف ومخبز بمدينة ناصر الجديدة

غلق 33 مقهي وكافيه ومصادرة معداتهم بمدينة العاشر من رمضان (صور)

رش شوارع مدينة الغردقة بمواد مطهرة لمواجهة الفيروسات (صور)

أمين المدينة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق المركزية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

11:35 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

08:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر