المجتمعات العمرانية: إنجاز 1470 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة السادات





تفقد المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومرافقوه، مشروع الإسكان الاجتماعى بحي الفردوس بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ ١٤٧٠ وحدة سكنية (87عمارة) بنسبة إنجاز بلغت نحو ٨٠%.









وخلال الجولة، أثنى المهندس كمال بهجات على أعمال تنسيق الموقع والتشطيبات الخارجية لعمارات الإسكان الاجتماعى بحي الفردوس، مشيراً إلى أن الجولة تأتى َفي إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بناء على توجيهات، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة للانتهاء من تنفيذها فى التوقيتات المحددة.









كما تفقد المهندس كمال بهجات، مشروع سوق الجملة بمنطقة التحدى بالمدينة، حيث تم متابعة الأعمال الجارية لتنفيذ طبقة الأسفلت داخل السوق، والمقرر طرحه للمواطنين بالمزاد العلني خلال الفترة المقبلة.









وفى سياق متصل، شدد المهندس كمال بهجات، على مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمدينة ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية نحو العمالة داخل المواقع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







