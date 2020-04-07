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نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:38 م
صناديق الخير
صناديق الخير
هدير حمزة
ترأس المستشار يوسف ضياء، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، اليوم، وفدًا من القضاة، بصحبة مدير العلاقات العامة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، في جولة ميدانية، لتسليم الدفعة الأولى من "صناديق الخير" على عمال النظافة المنتشرين في الشوارع.

واحتوت الشنطة على (2 كيلو سكر، 2 كيس مكرونة، علبة جبنة دومتي نصف كيلو، 2 زجاجة زيت، 2 علبة صلصة هاينز، 2 كيلو أرز الساعة، 2 كيس ملح، 2 كيس شعرية، علبة سمن كيلو جرام، ربع كيلو شاي، بالإضافه إلى زجاجة كحول إيثيلي 70%.

وتابع رئيس النادي، عملية توزيع الصناديق على العمال بالشوارع، للاطمئنان على وصولها إلى مستحقيها.

وسارع القضاة في المساهمة، تقديرا منهم للدور العظيم الذي يقوم به عمال النظافة، ودورهم البارز في حياتنا جميعا.


وفي سياق آخر، اتفق المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مع أعضاء مجلس الإدارة، على توفير محلول كحول وحقيبة بها سلع غذائية لعمال النظافة.

وأكد المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عمال النظافة دفعتهم الحاجة وقلة ذات اليد، للعمل بالطرقات والشوارع تحت نير الإصابة بالفيروسات ومنها فيروس كرونا المستجد، ليصبحوا عرضة للأمراض الفتاكة من تلك الفيروسات اللعينة.

وأوضح المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عمال النظافة يواجهون خطر الإصابة بالأمراض بصدر عار، دون غطاء تأميني، وبغير أجر يكفي لسد رمقهم هم وأسرهم، رغم أنهم يؤدون واجبا إنسانيا، ومهمة اجتماعية نبيلة.

وأردف المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عمال النظافة هم الجبهة الأولى مع الطاقم الطبي في معركة حماية الصحة العامة.

ولفت المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن محلول الكحول والحقائب الغذائية ستقدم يوم الأحد المقبل، إلى أحد المسئولين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمواقع عملهم، وذلك اعترافا من القضاة وعرفانا وشكرا لهم.

وشدد المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن المساهمة متاحة أمام قضاة مجلس الدولة، بداية من الخميس المقبل 2 أبريل بمبلغ 150 جنيها للحقيبة والكحول.
نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة
نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة
نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة
نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة
نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة
نادي قضاة مجلس الدولة يوزع "صناديق الخير" على عمال النظافة

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مجلس الدولة عمال النظافة صناديق الخير

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