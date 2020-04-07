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في ذكرى ميلاد يحيى الفخراني.. تفاصيل قصة حبه لـ لميس جابر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحتفل الفنان يحيى الفخراني اليوم الثلاثاء 7 أبريل بعيد ميلاده،ابن محافظة الدقهلية بدلتا مصر، قدم "الفخراني" عدد كبير من الأعمال الفنية ولمع في كل هذه الأدوار بموهبته البناءة التي يشهد لها جميع الجماهير.

ومالا يعرفه البعض عن يحيى الفخراني أنه درس في كلية الطب ومارس مهنته كا طبيب ولكنه أحب التمثيل والفن، وبالرغم من دراسته في كلية الطب إلا أنه كان يمارس التمثيل في مسرح الجامعة وأخذ جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية.

وقع الفنان يحيى الفخراني فيب دائرة الإنحراف بسبب موهبته في التمثيل، وابتعد عن مهنته كطبيب وقرر الانشغال في عالم الفن لحبه له، ولم يرغب "الفخراني" في الشهرة ولكنه كان يتلقى شغفه أثناء آداء أدواره التي يقدمها.

تزوج "الفخراني" من زميلته وصديقته لميس التي تخرجت من كلية الطب وكانت عاشقة أيضا للفن والتمثيل،وذكر سابقا أنه عند تقديمه عرض مسرحي حدث خطأ بسبب إدارة المسرح،فا ترك المسرح غاضبا ولكنها حاصرت حزنه وغضبه وأقنعته على الرجوع إلى المسرح وتكملة دوره،ثم رجع وصقف له الجمهور مما شجعه على الاستمرار في آداء دوره،وبدأ "الفخراني" مع صديقته لميس حياة جديدة كصديقة وزوجة وأنجب منها نجليه "شادي"،"طارق".

قدم يحيى الفخراني عدد كبير من الأعمال الفنية الدرامية منها والسينمائية والمسرحية ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "عمارة يعقوبيان"،"الحقيقة اسمها سالم"،"حكاية نص مليون دولار" ومسلسل "بالحجم العائلي"،"ونوس"،"يتربى في عزو"،"الليل وآخره" ومسرحية "ليلة من الف ليلة وليلة"،"راقصة قطاع عام".

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يحيى الفخراني مهنته كطبيب ذكرى ميلاده

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