أبرزها الكوليرا.. الأمراض المنتقلة عن طريق الذباب المنزلى

ظهرت مؤخرا ظاهرة انتشار الذباب بشكل ملحوظ ومفاجئ في عدة محافظات، مما تسبب في معاناة لدي المصريين لعدم تأثره باي من المبيدات ويعود أحد أسبابه الي تغير الفصول.





ولكن لم تكن هذه الظاهرة هي الاولي من نوعها ففي عام 2019 انتشر ما يعرف باسم "ذباب الرزل" في محافظة الإسكندرية، منذ انتهاء النوة الأخيرة، التي ادي الي ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ليطوف في كامل أرجاء المحافظة الساحلية، ثم ينتقل الي عدد كبير من المحافظات والمدن الأخرى.





وزادت شكاوى المواطنين في أكثر من محافظة، مؤكدين أنه لا يتأثر بأي نوع من المبيدات، كذلك لا يمكن التخلص منه بسهولة، فهو نوع جديد يجتاح مصر للمرة الأولى.





وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أن الذباب المنزلي مسؤول عن نقل ما لا يقل عن 65 % الأمراض، يمكن أن يكون لهذه الأمراض تأثير على صحة الأشخاص.





ونستعرض في السطول التالية الامراض التي ينقلها الذباب المنزلي:





حمى التيفود:

وهو يرتبط ببكتيريا السالمونيلا، ويمكن اكتشافه عن طريق تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة، كما أن الذباب المنزلي يحمل مسببات الأمراض ذات الصلة ويمكنه نقل المرض بسهولة، لأنه من الامراض شديدة العدوي.









التهاب الملتحمة:

هو التهاب أو تورم في الملتحمة، النسيج الشفاف الرقيق الذي يربط السطح الداخلي للجفن، ويعتبر من الامراض مرض الشائعة للعين، ويمكن أن ينتشر بسهولة في أماكن العمل والمدارس، وتشمل الأعراض: الحكة، التمزق، التورم واحمرار العين.





الكوليرا:

هي أحد الأمراض المعدية التي تسببها جرثومة تدعى الكوليرا، حيث تمّ اكتشافها، وتزدهر بكتيريا في الأراضي الرطبة والقذرة وتوجد أيضًا في براز المرضى المصابين بها.





مرض السل:

وهو عدوى تسببه جرثومة يمكن أن تنتشر عن طريق الغدد الليمفاوية ومجرى الدم إلى جميع أنحاء الجسم، ويتنقل عن طريق الهواء من انسان الي انسان اخر.





التهاب المعدة والأمعاء:

هو عدوى معوية تتم ملاحظتها بالإسهال المائي وتقلصات البطن والغثيان أو القيء، والحمى في بعض الأحيان، ومن أكثر طرق الإصابة هي الاتصال بشخص مصاب أو بتناول ماء أو طعام ملوث.





التسمم الغذائي: