بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.5%





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.54% رابحاً 93.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1785.45 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 389 مليون سهم محققة ما قيمته 336.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6433 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 26 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، ولم يستقر أى سهم.

وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 7.50%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.91%، تلاه قطاع السلع بنسبة 5.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.93%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، سهم الإمارات دبى الوطنى بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 13.02%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.88%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20.4 مليون ورقة بقيمة 64.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.28%.