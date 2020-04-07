Advertisements

بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.5%

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:40 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.54% رابحاً 93.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1785.45 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 389 مليون سهم محققة ما قيمته 336.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6433 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 26 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، ولم يستقر أى سهم.
 
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 7.50%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.91%، تلاه قطاع السلع بنسبة 5.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.93%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.
 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي المالي ، سهم الإمارات دبى الوطنى بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 13.02%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.88%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 20.4 مليون ورقة بقيمة 64.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.28%.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ أقل من ساعة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ يوم

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمر مفزع.. تصريح قوي لـ"الصحة العالمية" عن تجارب علاج كورونا بأفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ يوم

الرئاسة تعلق على أزمة كورونا وموعد زوالها

منذ حوالي 6 ساعات

ويليان في طريقه إلى برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 20 ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

6 قطاعات تقود سوق دبي المالي للصعود بختام التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يربح 4.9 نقطة بختام جلسة الأحد

مؤشر بورصة دبي يصعد 0.70% بختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.19% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر دبي المالي يقفز 1.23% بختام أولى جلسات الأسبوع

قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للهبوط 0.42% بختام تعاملات الإثنين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر