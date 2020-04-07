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حبس 3 متهمين لتورطهم في قتل مسنة حدائق القبة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:42 م
النيابة
النيابة
داليا عادل
قررت نيابة حواث غرب الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين لقيامهم بقتل ربة منزل داخل منزلها فى منطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، هم فرد أمن خاص وشخص عاطل، وسيدة كانت تعمل خادمة سابقة لدى المجنى عليها، واعترفوا بالواقعة المنسوبة إليهم وأنهم خططوا لقتلها وكانوا على علم بأنها تعيش وحيدة ولديها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بتحريض من المتهمة الثالثة.

وأضافت أنه يوم الواقعة توجها إليها بانتحال صفة عاملين بشركة الغاز الطبيعي، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقًا، وبعد يومين جائا إليها، وقامت المجنى عليها بفتح باب الشقة، وقاموا بخنقها وسرقوا مصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار.

وقال الشهود، في التحقيقات: إن المجني عليها جارتهم منذ زمن وأنها كانت حسنة السمعة، وإنه قبل الواقعة بثلاثة أيام لم يلاحظوا خروجها كعادتها كل يوم تخرج من العقار، فقاموا بالذهاب إليها وطرقوا الباب ولم تستجيب فقاموا بفتحه ليجدوها جثة هامدة ملقاة في صالة الشقة، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة المجني عليها، وذلك بعد إرسال بيان مفصل عن الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، للوقوف على ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، حول الواقعة لكشف مرتكبي الواقعة، وإرسال تقرير وافٍ بها.

كما كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها لسيدة سبعينية العمر وترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد أي آثار لطعنات أو كدمات بالجسم، ويوجد آثار خنق حول الرقبة وأن الجثة كانت مسجاة على ظهرها داخل صالة الشقة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من الأهالي، بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة، ودلت التحريات أن المجني عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الللازمة.

انتحار مسن يحمل جنسية أجنبية

ومن ناحية أخرى، حدثت واقعة مأساوية وغريبة من نوعها، حيث قرر مسن يحمل جنسية دولة أجنبية التخلص من حياته بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة داخل شقته في منطقة قصر النيل، وعندما اقترح فكرته على المحامي الشخصي له وسائقه ساعداه في هذه الفكره ليكونا مشتركين في وفاته وقاموا ببيع سلاح ناري له ليتخلص من حياته.

وجدد قاضي المعارضات، بمحكمة قصر النيل، حبس محامٍ وسائق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهما في بيع سلاح ناري لعربي ومساعدته على الانتحار.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، يفيد بانتحار شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أطلق عيارا ناريا على نفسه، باستخدام طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من سائق ومحام، تم ضبطهما، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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نيابة محضر قتل مسنة حوادث تحريات بلاغ

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