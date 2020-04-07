حبس 3 متهمين لتورطهم في قتل مسنة حدائق القبة

قررت نيابة حواث غرب الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين لقيامهم بقتل ربة منزل داخل منزلها فى منطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، هم فرد أمن خاص وشخص عاطل، وسيدة كانت تعمل خادمة سابقة لدى المجنى عليها، واعترفوا بالواقعة المنسوبة إليهم وأنهم خططوا لقتلها وكانوا على علم بأنها تعيش وحيدة ولديها مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بتحريض من المتهمة الثالثة.

وأضافت أنه يوم الواقعة توجها إليها بانتحال صفة عاملين بشركة الغاز الطبيعي، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقًا، وبعد يومين جائا إليها، وقامت المجنى عليها بفتح باب الشقة، وقاموا بخنقها وسرقوا مصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار.





وقال الشهود، في التحقيقات: إن المجني عليها جارتهم منذ زمن وأنها كانت حسنة السمعة، وإنه قبل الواقعة بثلاثة أيام لم يلاحظوا خروجها كعادتها كل يوم تخرج من العقار، فقاموا بالذهاب إليها وطرقوا الباب ولم تستجيب فقاموا بفتحه ليجدوها جثة هامدة ملقاة في صالة الشقة، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.





وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة المجني عليها، وذلك بعد إرسال بيان مفصل عن الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، للوقوف على ملابسات الحادث.





كما أمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، حول الواقعة لكشف مرتكبي الواقعة، وإرسال تقرير وافٍ بها.





كما كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، أنها لسيدة سبعينية العمر وترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد أي آثار لطعنات أو كدمات بالجسم، ويوجد آثار خنق حول الرقبة وأن الجثة كانت مسجاة على ظهرها داخل صالة الشقة.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ببلاغ من الأهالي، بوجود جثة سيدة داخل شقتها بأحد الشوارع.





وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة، ودلت التحريات أن المجني عليها تقيم بمفردها، وقام مجهولون بالدخول إلى شقتها، وسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.





وتم اتخاذ الاجراءات القانونية الللازمة.



