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ليفربول يقترب من "كارلوس" الجديد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:04 م
كارلوس
كارلوس
عبد القادر عرابي
ذكر تقرير إسباني اليوم، أن نادي ليفربول يسعى لتقوية خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، نقلاً عن عدة تقارير إنجليزية، فإن ليفربول يستهدف ضم البرازيلي دييجو كارلوس قلب دفاع نادي إشبيلية الإسباني في الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد تواصل مع اللاعب للمرة الأولى في شهر يناير الماضي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، حيث ذكرت شبكة "ألديسمارك" الإسبانية، أن كارلوس مراقب من ليفربول بالإضافة لريال مدريد.

وتشير التقارير إلى أن ليفربول سيجدد مفاوضاته مع كارلوس خلال الصيف المقبل، لتقوية خط دفاع الفريق، الذي تعرض لبعض الهزات هذا الموسم.

ويمتلك كارلوس شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 75 مليون يورو، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمته التسويقية مبلغ 40 مليون يورو بحسب ترانسفير ماركت.

يذكر أن صاحب الـ26 عاماً إنضم لإشبيلية مطلع الموسم الجاري قادماً من نادي نانت الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، والذي إنضم له عام 2016 من نادي إيشتوريل البرتغالي.

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